TAV. Salvini: Non credo che Francia si rimangi parola

(DIRE) Roma, 20 giu. – “Non prendo neanche in considerazione l’ipotesi che la Francia si rimangi la parola e venga meno agli impegni presi con l’Ue e con l’Italia”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini intervistato a 24 Mattino su Radio 24 rispondendo a una domanda sui lavori della Tav e sui dubbi emersi in Francia. “E’ un’opera fondamentale – ha detto – per l’ambiente, per il trasporto e per l’alta velocità. Il ministro francese mi ha dato rassicurazioni verbali. Mi interessano gli impegni nei fatti. Mi auguro che la Francia non si fermi e non torni indietro. Conto che la missione di oggi (oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontrerà il presidente francese Macron, ndr) serva a mantenere gli impegni così come con l’Austria”.

Salvini ha parlato anche della galleria del Brennero sottolineando che “è importante che scavino non solo gli italiani ma anche gli austriaci come stanno facendo. Ma è importante che per l’autotrasporto l’Austria tolga i divieti di transito al Brennero altrimenti si causano code di decine di chilometri. L’Austria continua ad infrangere i trattati europei e a danneggiare l’ambiente e l’economia italiana, tedesca e europea. D’accordo con altri Paesi europei porteremo una richiesta di procedura di infrazione nei confronti del Governo austriaco che sta arrogantemente violando i trattati di libera circolazione”. (Vid/ Dire) 13:45 20-06-23