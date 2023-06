USA: sparatoria in Missouri

Un’altra sparatoria in meno di 24 ore dalla precedente negli Stati Uniti, questa volta nello stato del Missuori nella città di St. Louis all’interno di un edificio. La vittima è un ragazzo di soli 17 anni, ed in più ci sono nove i feriti. Tutti avevano tra i 15 e i 19 anni, e si erano ritrovati assieme per una festa, ed è stato proprio uno di loro ad aprire il fuoco, anche lui 17enne.

La polizia è intervenuta sul posto, arrestando immediatamente il giovane, quest’ultimo ha compiuto l’atto di sangue con un fucile semiautomatico Ar-15 e una pistola, armi che si trovano ora sotto custodia della polizia.

AO