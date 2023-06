Monreale (Pa). Rapina con spray al peperoncino

Comando Provinciale di Palermo – Monreale (Pa), 21/06/2023 08:51

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 64 anni e la sua convivente di 52, entrambi monrealesi, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina e lesioni personali in danno di un pensionato 72 enne.

I militari della Sezione Radiomobile, sono intervenuti a seguito di richiesta da parte della vittima, il quale riferiva che, poco prima, era stato strattonato e colpito in volto con dello spray al peperoncino, venendo costretto a consegnare la somma contante di 35 euro che aveva nella disponibilità.

I Carabinieri, dopo avere acquisito dalla vittima elementi utili all’identificazione dei 2 responsabili, tra l’altro, persone note all’aggredito, li hanno raggiunti presso la loro abitazione, rinvenendo, a seguito di perquisizione domiciliare, lo spray al peperoncino utilizzato oltre la somma contante sottratta al 72 enne.

L’anziano, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Ingrassia di Palermo, riportando una prognosi di 2 giorni. Il 52 enne e la sua convivente sono stati arrestati e condotti presso il carcere Pagliarelli di Palermo.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

comunicato stampa – https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/rapina-con-spray-al-peperoncino