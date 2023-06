Reggio Calabria. Due Vigili del Fuoco feriti a causa dell’esplosione di una bombola del gas a Vito

Questa mattina due Vigili del Fuoco sono rimasti coinvolti e feriti leggermente in un’esplosione di una bombola del gas, detonazione causata da un incendio all’interno un deposito non autorizzato nel quartiere di Vito, zona Nord di Reggio Calabria. I Vigili del Fuoco erano intervenuti per domare un incendio a delle sterpaglie che ha coinvolto anche alcune automobili parcheggiate, interamente distrutte dal fiamme e calore.

Oltre alle automobili, le fiamme sono arrivate anche ad un presunto deposito abusivo di bombole di gas, molte di queste erano sono state messe in sicurezza dagli operatori. Ma durante le operazioni di spegnimento dell’incendio si è verificata una forte esplosione, sempre causata da una bombola del gas.

Il violento spostamento d’aria ha ferito leggermente due Vigili del Fuoco che sono stati portati al Pronto Soccorso. I residenti nell’area coinvolta sono stati temporaneamente allontanati per motivi di sicurezza fino alla conclusione delle operazioni, mentre le indagini sull’accaduto a Vito sono state avviate dagli uomini della Polizia di Stato.

FMP