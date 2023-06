Roma, tragico incidente sulla Nomentana. Bambino di 4 anni tirato fuori dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Tragico incidente ieri pomeriggio sulla via Nomentana a Roma. Intorno alle 16.30, all’altezza di via Poggio Fiorito, un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente in modo assai violento. A bordo dell’auto viaggiavano una donna e un bambino di quattro anni.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno dovuto utilizzare i gruppi da taglio per poter estrarre il bambino dalle lamiere dell’abitacolo. Il piccolo è stato poi affidato al personale medico del 118 e trasportato in elicottero al pronto soccorso in codice rosso.

Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per stabilire le cause dell’incidente.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=86632