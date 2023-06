Scherma. Giochi Europei Cracovia, programma e azzurri in pedana

Nelle gare a squadre in palio punti per la qualifica olimpica

(DIRE) Roma, 21 Giu. – Archiviati con un ricco bottino di 10 medaglie, di cui tre d’oro, i Campionati europei individuali di Plovdiv, la scherma azzurra si appresta ad affrontare, con la missione Italia Team del CONI, i Giochi europei di Cracovia. La kermesse in Polonia, dal 25 al 30 Giugno, metterà in palio punti fondamentali per la qualifica olimpica a Parigi 2024 nelle competizioni a squadre, ragion per cui soprattutto sui sei Team Events saranno concentrate le maggiori attenzioni dei CT Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola. Il programma della scherma ai Giochi europei di Cracovia verrà però aperto dalle prove individuali, nelle quali l’Italia sarà comunque rappresentata, seppur con un numero inferiore di atleti in pedana (tutti i quattro gli sciabolatori e le quattro sciabolatrici, nel fioretto un atleta al maschile e una al femminile, e uno spadista), per provare a cavalcate l’onda degli ottimi risultati ottenuti lo scorso weekend in Bulgaria.

Sulle pedane della ‘Tauron Arena Cracovia’ si comincerà con un trittico di giornate dedicate alle competizioni individuali: il 25 Giugno in gara la fiorettista Erica Cipressa e gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele; il 26 sarà in pedana l’azzurro Davide Filippi nel fioretto maschile; il 27 spazio allo spadista Valerio Cuomo e alle sciabolatrici Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile. Caccia a punti pesanti per la qualifica olimpica (con coefficiente 1.5) nelle competizioni a squadre degli ultimi tre giorni.

Il 28 Giugno la serie dei Team Events comincerà con il fioretto femminile a squadre in cui Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi proveranno a volare ancora sulle ali dell’entusiasmo dopo la storica impresa compiuta in Bulgaria (riserva sarà Erica Cipressa). Nella stessa giornata spazio anche alla sciabola maschile, con la squadra italiana formata da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele (riserva Riccardo Nuccio).

Il 29 Giugno, nella spada femminile, saranno Rossella Fiamingo, Federica Isola, Alberta Santuccio e l’argento individuale Mara Navarria a rappresentare l’Italia Team (riserva Giulia Rizzi), mentre nella squadra di fioretto maschile è previsto il rientro di Tommaso Marini, nel quartetto con l’olimpionico Daniele Garozzo, Alessio Foconi e il neo campione europeo individuale Filippo Macchi (Guillaume Bianchi, bronzo a Plovdiv, è designato come riserva). Chiusura del programma della scherma in Polonia il 30 giugno. Nella spada maschile a squadre la formazione azzurra si schiererà con l’oro e l’argento continentali a livello individuale Davide Di Veroli (che ha riportato il titolo europeo in Italia dopo 41 anni) e Federico Vismara, insieme ad Andrea Santarelli e a Gabriele Cimini (riserva Valerio Cuomo).

Infine, nella sciabola femminile Italia Team in pedana con il bronzo individuale Martina Criscio, Michela Battiston, Rossella Gregorio e Chiara Mormile (riserva Eloisa Passaro). La scherma italiana ai Giochi europei di Cracovia, dove sarà presente anche il presidente federale Paolo Azzi, avrà nel vicepresidente vicario della FIS Maurizio Randazzo il suo Capo delegazione.

Per quanto riguarda gli staff tecnici al seguito, per il fioretto con il CT Stefano Cerioni ci saranno i maestri Fabio Galli e Giovanna Trillini; per la spada il Responsabile d’arma Dario Chiadò sarà affiancato dai maestri Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo e Daniele Pantoni; con il Commissario tecnico della sciabola Nicola Zanotti lavoreranno i maestri Andrea Aquili e Leonardo Caserta. Al fianco degli schermidori azzurri in Polonia, inoltre, presenti il Segretario generale della FIS, Marco Cannella, il medico Gianvito Rapisarda, i fisioterapisti Sara Primavera e Marco Taurino, e i tecnici delle armi Gianluca Farinelli e Riccardo Masini.

“Teniamo moltissimo a questi Giochi europei, soprattutto perché nelle gare a squadre occorrerà fare più punti possibili per la Qualifica olimpica- ha detto il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi- Siamo reduci da un Europeo Individuale da incorniciare ma, dopo la legittima euforia per i 10 podi e la vittoria nel Medagliere, i risultati di Plovdiv dovranno rappresentare un punto di ripartenza verso nuovi obiettivi. È il messaggio che i nostri CT hanno trasmesso a tutti gli atleti e che è ben chiaro nella mente dei ragazzi, determinati a dare il massimo sulle pedane di Cracovia”.

Il programma della scherma ai Giochi europei 2023 si svilupperà in sei giorni, con due competizioni in ogni giornata che scatteranno al mattino e le cui fasi finali si svolgeranno dalle ore 18. Gli assalti più importanti saranno visibili su ItaliaTeam TV, la piattaforma OTT del CONI che, dopo il grande successo degli ultimi Giochi del Mediterraneo di Orano, ha rilanciato la possibilità per tutti gli appassionati di vivere in diretta anche le emozioni della kermesse in Polonia. (Com/ Mem/ Dire) 11:06 21-06-23