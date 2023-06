Tennis. Wimbledon userà l’intelligenza artificiale per i commenti audio

Si comincia con gli highlights per il sito e l’app

(DIRE) Roma, 21 Giu. – Wimbledon introduce l’intelligenza artificiale per il commento audio dei suoi contenuti web: i pacchetti di highlights per il sito ufficiale e l’app. Lo ha annunciato l’All England Club. Una piccola rivoluzione nel regno più conservatore del tennis che il Telegraph descrive come “il primo passo” verso il commento generato dal computer per le partite dal vivo, nel prossimo futuro. Utilizzando la tecnologia di intelligenza artificiale generativa di IBM watsonx, Wimbledon produrrà commenti audio e didascalie per tutti i video dei momenti salienti del torneo. E potrebbe usare la tecnologia per produrre il commento di quelle partite minori, non coperte attualmente dai professionisti “umani”.

“Vedo l’intelligenza artificiale come un complemento dell’elemento umano, piuttosto che un sostituto”, ha detto il leader di IBM Sports Partnerships, Kevin Farrar. “Non puoi sostituire John McEnroe al commento, quell’elemento umano deve sempre essere presente. Per Wimbledon, si tratta di fornire commenti in futuro su partite che al momento non hanno commenti umani, come quelle dei senior, juniores, e sedia a rotelle”.

Sono stati coinvolti esperti di tennis per consigliare su come addestrare l’IA nel linguaggio unico del tennis e di Wimbledon, inclusi termini come “ladies” e “gentlemen”. Il direttore della tecnologia di Aeltc Bill Jinks ha ammesso che sarebbe “tecnicamente fattibile” addestrare il commento dell’IA a imitare lo stile di McEnroe o di altri famosi commentatori, a condizione che fosse in vigore un accordo di proprietà intellettuale. (Pic/ Dire) 10:24 21-06-23