Sanità. Campania, GIMBE: recupero prestazioni post Covid al 10%

Dato italiano per 2022 si attesta al 65%

(DIRE) Napoli, 22 Giugno 2022 – In Campania, per l’anno 2022, la percentuale di recupero delle prestazioni totali è pari al 10% (dato Italia 65%). È quanto si evince dall’analisi della Fondazione GIMBE sul recupero, da parte delle Regioni, nel 2022, delle prestazioni sanitarie saltate per la pandemia. L’analisi si concentra sui ricoveri per interventi chirurgici programmati, sugli screening oncologici (inviti e prestazioni), sulle prestazioni ambulatoriali, sul recupero complessivo delle prestazioni, sul finanziamento utilizzato, sul coinvolgimento delle strutture private accreditate.

In Campania, nello specifico: la percentuale di recupero dei ricoveri chirurgici programmati è pari al 22% (dato Italia 66%); la percentuale di recupero degli inviti a screening oncologici è pari al 21% (dato Italia 82%); la percentuale di recupero delle prestazioni di screening oncologico è pari al 16% (dato Italia 67%); la percentuale di recupero delle prestazioni ambulatoriali è pari al 7% (dato Italia 57%); la percentuale del finanziamento rendicontato rispetto a quello assegnato è pari al 35% (dato Italia 69%); la percentuale di committenza alle strutture private accreditate è pari al 37% (dato Italia 29%).

