Società. Tre italiani su 5 spendono di più rispetto a 12 mesi fa

Lo stipendio è il principale indicatore di benessere sul lavoro

(DIRE) Roma, 22 Giu. – Il 58% dei consumatori italiani (3 su 5) spende di più rispetto a 12 mesi fa, e questo, a livello locale, è particolarmente avvertito in Sardegna (66%). Il dato emerge da Total Experience: a new era for customers, employees, and business, l’ultima ricerca ServiceNow, leader globale nei workflow digitali. Quali sono le cause? Secondo il campione, l’aumento dei costi in generale è il responsabile principale (77%), seguito dal tentativo di essere più sostenibili (20%). Solo il 5% spende di più perché ha visto il proprio stipendio aumentare.

La metà degli intervistati (51%) sta tagliando a causa dell’aumento del costo della vita, mentre il 28% afferma che la propria situazione è cambiata e non può più spendere la stessa quantità di denaro. Altri motivi che spingono gli italiani a spendere meno sono la priorità nel risparmio o negli investimenti (14%), meno sconti disponibili (13%) e uno stipendio ridotto (12%).

STIPENDIO, BENEFIT E FLESSIBILITÀ – I dipendenti ritengono che lo stipendio sia l’aspetto più importante di una buona esperienza sul luogo di lavoro (57%), seguito dalle opportunità di carriera (36%), dai benefit (36%) e dalla possibilità di lavorare in modo flessibile (33%). Tuttavia, solo uno su sei (16%) ritiene che un buon supporto tecnico sia importante. Questi i risultati completi:

– Stipendio 57%;

– Opportunità di carriera 36%;

– Benefit 36%; – Possibilità di lavorare in modo flessibile 33%;

– Formazione 26%;

– Supporto HR 20%;

– Tecnologia hardware 20%;

– Benefici legati al luogo di lavoro 18%;

– Supporto tecnico 16%. (Com/Red/ Dire) 05:11 22-06-23