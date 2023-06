USA: un bimbo di due anni uccide la madre

Un altro incidente per via delle armi negli Stati Uniti; questa volta siamo in Ohio, una bambino di solo due anni per sbaglio ha sparato alla schiena della propria mamma, incinta di 8 mesi. La pistola era carica e non protetta.

La donna è morta, aveva 31 anni, è stata lei stessa a chiamare la polizia, dichiarando di essere stata colpita dal proprio figlio. Questo è quanto ha dichiarato il sovrintendente David Smith ai media locali. “Ha spiegato di essere incinta e che suo figlio di 2 anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola”.

I servizi di emergenza sono intervenuti subito, ma per la donna non c’è stato niente da fare, nonostante fosse cosciente all’arrivo della polizia. Oltre alla pistola, in casa sono stati ritrovati altre due armi da fuoco, tra cui un’altra pistola da 9 mm. Gli arsenali appartenevano al marito, che al momento della tragedia si trovava fuori (fonte: ansa.it).

