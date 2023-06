Ai nastri di partenza la 69° edizione del Taormina Film Fest: 9 giorni di incontri, proiezioni, masterclass, eventi e concerti

Sono stati comunicati ufficialmente i nomi degli ospiti italiani e internazionali che arriveranno a Taormina per la sessantanovesima edizione del Taormina Film Fest in programma dal 23 Giugno al 1° Luglio. Sul Blue carpet, allestito quest’anno in Piazza IX aprile, sfilerà un parterre di eccezione. Nella rose dei talent annunciati risultano al momento Harrison Ford, Amber Heard, Khaby Lame, Jacqueline Fernandez, Bella Thorne, Zoe Saldana, Teyana Taylor, John Landis, Willem Dafoe, Abel Ferrara, Adriana Lima, Mads Mikkelsen, Placido Domingo, Phoebe Waller Bridge, Garrett Hedlund, Adria Arjona, Deborah Nadoolman Landis, Eduardo Noriega,Toni Servillo, Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Davide Minnella, Marco Perego, Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Caterina Guzzanti, Sara Baccarini, Anna Foglietta, Marco Bonini, Fabrizio Bentivoglio, Rocco Papaleo, Roberto Andò, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Fabio Rovazzi, Luca Calvani. Nuove sorprese verranno comunicate nel corso della settimana sul sito ufficiale e canali social del festival.

Novità dell’anno, sotto l’egida del direttore esecutivo e Co-direttore artistico Barrett Wissman e del Co-direttore artistico M.°Beatrice Venezi, è la produzione totale interna della Kermesse, ricordata, insieme ad alcuni punti salienti della programmazione del festival, questa mattina durante la conferenza stampa della presentazione, al palazzo dei Congressi. Al meeting – che può essere rivisto anche sulla pagina ufficiale Facebook del festival, erano presenti, insieme ai direttori artistici, anche la Sovrintendente della Fondazione, Ester Bonafede e Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione Pavarotti che proprio stasera, con un cast artistico di eccezione, formato da star della lirica e un gruppo di giovani talentuosi promossi dalla Fondazione intitolata a “Big Luciano” renderanno un grande tributo musicale al grande e indimenticato tenore sul palco del Teatro Antico insieme alla Taormina Arte Festival orchestra diretta dal M.° Beatrice Venezi..

Lo stesso teatro sarà la cornice delle prime cinematografiche assolute che si alterneranno, a partire dalle ore 21:00, ogni sera, introdotte da Barrett Wissman e dalla giornalista Elvira Terranova.

Tra i film e gli ospiti internazionali in programma:

In the Fire di Conor Allyin, presentato dalla protagonista Amber Heard, dal regista e dagli attori Yari Gugliucci, Isabella Benetton ed Eduardo Noriega.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold, presentato dai protagonisti Harrison Ford (domani in conferenza stampa zoom alle ore 11), Mads Mikkelsen e Phoebe Waller Bridge.

A Thousand And One di A.V. Rockwell, presentato dal regista e dalla protagonista Teyana aylor. E’ prevista in tale ambito una masterclass sul film in compagnia della regista.

Influential Shorts, una serata curata da Bella Thorne, alla quale parteciperanno i top talent e influencer del mondo social, questa volta protagonisti – per interpretazione o regia – di corti cinematografici. Tra i nomi attesi Nina Dobrev, Khaby Lame, Jacqueline Fernandez, Amanda Cerny, Adriana Lima, Barbara Palvin Rita Aldridge, Miranda Haymon, Maram Taibah, eva Vik, Leaf Lieber e Yasen Zates Atour.

Billie’s Magic World di Francesco Cinquemani, presentato dal regista insieme a William Baldwin, Valeria Marini e Elva Trill.

Divinity di Eddie Alcazar, un thriller fantascientifico presentato dallo stesso regista e dagli attori Karrueche Tran e Moises Arias.

The absence of Eden di Marco Perego, presentato dal regista e dai protagonisti Zoe Saldana, Garrett Hedlunde e Adria Arjona.

Previsti anche incontri e masterclass con John Landis e la moglie Deborah Nadoolman Landis, maestra dell’arte costumistica nel cinema, e con Willem Dafoe e Abel Ferrara, una coppia artistica di lunga durata di cui si celebrerà la lunga collaborazione attraverso la proiezione di tutte le pellicole girate congiuntamente.

Tra gli ospiti italiani in programma in arrivo, risultano Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Giulia Gualano, Stefano Pesce e Giorgio Amato, interpreti e regista del film Lo Sposo Indeciso che non poteva (o forse non voleva) più uscire dal bagno; Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Caterina Guzzanti e Davide Minnella, interpreti e regista del film Cattiva coscienza; Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Sara Baccarini, Anna Foglietta, Marco Bonini, Fabrizio Bentivoglio e Rocco Papaleo per I peggiori giorni.

Una serata speciale dedicata ai Nastri d’Argento premierà il cast completo del film La stranezza di Roberto Andò, che salirà sul palco del festival insieme a Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone e Giulia Andò. In tale ambito verrà consegnato anche il premio Nino Manfredi, giunto alla sua decima edizione e assegnato dai Giornalisti Cinematografici in accordo con la famiglia Manfredi.

Il centesimo anniversario della Warner Bros sarà inoltre celebrato tramite la proiezione, alla Casa del cinema, di 25 pellicole storiche della storica casa di produzione americana.

Ogni sera, inoltre, sul palco del Teatro Antico, verranno consegnati i Taormina Film Fest Prize, preziosi riconoscimenti realizzati dalla Maison Damiani composti da una targa ed un gioiello.

Il programma in dettaglio del festival è sul sito https://taorminafilmfestival.com/