Ciclismo. 20 Giorni al giro della Valle d’Aosta, 5 tappe tutte in salita

Testolin: “Orgogliosi sia per intero nella nostra regione”

(DIRE) Aosta, 23 Giu. – Un Giro della Valle d’Aosta tutto in Valle d’Aosta. Non ci saranno sconfinamenti per la 59esima edizione del “Petit Tour”, che inizia Mercoledì 12 Luglio con la tappa Arvier-Arvier, con partenza e arrivo nel paese natale di Maurice Garin, vincitore nel 1903 del primo Tour de France. La corsa rossonera è stata presentata ieri sera al Palazzo regionale, ad Aosta, alla presenza di Claudio Chiappucci e Gianbattista Baronchelli, grandi nomi del ciclismo del passato.

Le cinque tappe saranno tutte sul territorio valdostano: per la prima volta dopo 35 anni non ci saranno tappe in Francia, anche se la partnership con il Dipartimento dell’Alta Savoia resta salda. Dopo la Arvier-Arvier, il giorno successivo la tappa partirà e arriverà a Courmayeur; la terza tappa avrà partenza da Saint-Vincent e arrivo in salita a Bionaz, alla diga di Place-Moulin.

Sabato 15 Luglio la tappa tra Verrayes e Fénis avrà traguardo a Clavalité; il gran finale sarà l’ormai classica tappa con partenza da Valtournenche e traguardo a Breuil-Cervinia. Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha spiegato alla presentazione: “Abbiamo superato alcune difficoltà logistiche che hanno consentito al Giro della Valle di essere ancora una volta presente. Siamo orgogliosi che la corsa sia tutta in Valle”. (Mal/ Dire) 09:40 23-06-23