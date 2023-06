Libia. Gasparri (FI): bene supporto governo italiano a Guardia Costiera

(DIRE) Roma, 23 Giu. – “Molto positiva l’azione di supporto del governo italiano alla Guardia costiera libica. Plaudo alla consegna di due imbarcazioni e ribadisco la fondamentale importanza dell’azione delle autorità libiche. Quel Paese vive un momento difficile per colpa degli errori del mondo occidentale che volle una guerra sbagliata alla quale Silvio Berlusconi cercò, purtroppo vanamente, di opporsi.

Dobbiamo bloccare le partenze dei clandestini. Dobbiamo bloccare l’attività dei criminali che sfruttano la disperazione sulle coste della Libia o della Tunisia. Pertanto è fondamentale la cooperazione con la Guardia Costiera libica che confermeremo anche in occasione del voto sulle missioni militari internazionali che ci sarà in Parlamento nei prossimi giorni. La sinistra invece si schiera, come sempre, dalla parte dei trafficanti e di chi specula sulla disperazione del Terzo Mondo.

Noi vogliamo aiutare gli africani in Africa e bloccare l’attività dei trafficanti e degli scafisti. Che invece la sinistra, direttamente o attraverso le Ong, vuole rafforzare ed esaltare”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. (Com/Sor/ Dire) 16:31 23-06-23