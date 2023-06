MES. Tajani: prima del Recovery Plan ero favorevole, ma ha troppi poteri

(DIRE) Roma, 23 Giugno – “Ero favorevole all’utilizzo del MES prima che arrivasse il Recovery Plan, ma se vogliamo essere veramente europeisti il regolamento attuale del MES non pone alcun controllo: il Parlamento europeo non lo controlla, la Commissione europea non lo controlla.

Il MES ha di fatto gli stessi poteri che ha la Commissione, e questo non va bene”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo all’evento di presentazione del progetto della Regione Lazio ‘Europa in Comune’ alle Corsie sistine dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. (Mgn/Dire) 17:31 23-06-23