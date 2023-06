Messico: emersa una nuova chiesa per via della sicccità

Da tutti è sempre stato conosciuto come il tempio di Quechula ma anche come Tempio di Santiago, questo tesoro si trova in Messico nella regione Chiapas. Una chiesa datata XVI secolo, fin’ora era stata nascosta dagli occhi del mondo, ma per via della siccità è riemersa. La basilica è raggiungibile solo a piedi.

Il Santuario era stato costruito 400 anni fa dai frati dominicani, e si trova nella cittadina di San Juan Quechula. Essa era scomparsa dopo l’inondazione del 1966 in seguito alla costruzione della diga di Nezahualcóyotl (Malpaso), e del convento di Tecpatán, la cui fondazione risale al 1564. La chiesa era stata abbandonata dopo un epidemia di peste, tra il 1773 e il 1776.

AO