Messina. La Federazione del Nastro Azzurro celebra il 249° Anniversario della Fondazione del Corpo della GdF

Celebrato anche a Messina 249° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza

La Federazione del Nastro Azzurro con il proprio labaro, scortato dalla Medaglia d’Argento al valor militare Lgten. Giuseppe Caristi, inquadrata nello schieramento per festeggiare l’impegno a tutto campo delle fiamme gialle della provincia peloritana

La cerimonia ha preso il via quando il Comandante Provinciale, Colonnello Gerardo Mastrodomenico, accompagnando S.E. il Prefetto Cosima Di Stani, ha deposto una corona di alloro al Monumento ai caduti nel piazzale della Caserma intitolata a Stefano Cotugno, prima medaglia d’oro al Valor di Marina e sede del comando Provinciale. Alla presenza delle massime Autorità istituzionali locali, si è schierata la rappresentanza di militari delle diverse specialità del Corpo, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) e il labaro del Nastro Azzurro scortato dalla Medaglia d’Argento al V.M. della GdF Lgten in cong. Giuseppe Caristi e dalla delegazione composta dal Presidente, prof. Biagio Ricciardi e dal T.Col (ris) GdF Letterio Sciliberto.

Dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno speciale del Comandante Generale, gen. di corpo d’armata Andrea De Gennaro, il Comandante Provinciale ha rivolto un indirizzo di saluto agli intervenuti alla cerimonia ed ha ringraziato i finanzieri della provincia peloritana per il loro costante e generoso impegno.

L’autorità di vertice delle Fiamme Gialle di Messina, coadiuvato dalle Autorità, ha, poi, proceduto alla consegna delle ricompense morali ai finanzieri messinesi distintisi per particolari attività di servizio.

Il presidente della Federazione messinese prof. Ricciardi, in occasione delle celebrazioni dell’impegno a tutto campo delle Fiamme Gialle della provincia peloritana, evidenzia che l’Ente morale è presente nelle manifestazioni a carattere militare per ricordare e tramandare valori e principi radicati in coloro che si sono sacrificati nell’interesse del prossimo e della Patria.

Vuole, in particolare ricordare alle nuove generazioni la Medaglia d’Argento al Valor Militare conferita al Lgt Caristi della GdF e lo fa in questa giornata così importante per il glorioso Corpo nelle fila del quale ha militato Caristi, operando con spirito di sacrificio, coraggio e abnegazione a favore della patria e della società civile.

