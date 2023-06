09:45 – Sfonda con l’auto un muretto di contenimento rimanendo in bilico nel vuoto. Ma ci pensano repentinamente i Vigili del Fuoco di Verona ad evitare il peggio. Utilizzando delle fasce di sollevamento ed un’autogru, la squadra degli Elmetti Rossi mette rapidamente in sicurezza il veicolo, in questo caso una Mercedes scura. Dall’incidente è uscito illeso l’autista. Lo rende noto il Comando di Vigili del Fuoco sulla sua pagina ufficiale di Twitter.

Silv Bott