Wartsila. Urso rassicura: soluzione internazionale di alto profilo

(DIRE) Trieste, 23 Giu. – “Per quanto riguarda Wartsila, su cui il governo sin dall’inizio ha messo l’attenzione nella convinzione che la soluzione sia possibile”, questo è “il nostro impegno: trovare una soluzione di alto profilo, mi auguro internazionale, e industriale.

Sono convinto che ciò accadrà nelle prossime settimane, per questo oggi rassicuro i sindacati, non solo sull’impegno del governo, ma sul fatto che la soluzione ci sarà, e sarà di altissimo profilo, industriale, tecnologico e internazionale come meritano i lavoratori di Wartsila”.

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alfonso Urso, oggi a Trieste per l’inaugurazione dello stabilimento Bat Innovation Hub, e poco prima di incontrare i rappresentanti sindacali dello stabilimento Wartsila di Trieste. (Mil/ Dire) 17:30 23-06-23