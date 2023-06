Il Canada apre un’inchiesta per sommergibile Titan

I cinque passeggeri del Titan non ce l’hanno fatta, il sommergibile è imploso, un terribile incidente che ha travolto i turisti che si erano immersi per ammirare le meraviglie della nave dei sogni.

La marina Americana era conoscenza dell’implosione, avvenuta per via della perdita della pressione. Il Canada ha aperto un’inchiesta, per capire meglio su quanto avvenuto. Il Transportation Safety Board ha annunciato l’apertura del caso.

“Il Transportation Safety Board of Canada (Tsb) avvierà un’indagine sull’evento mortale che ha coinvolto il sommergibile privato Titan e la nave d’appoggio, battente bandiera canadese, Polar Prince”, il comunicato di Tsb in una nota. L’agenzia presto invierà una squadra a St. John’s, nella provincia di Terranova e Labrador, per condurre le indagini (fonte: ansa.it).

AO