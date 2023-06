Montagna. De Carlo (FdI): Croci su vette simboli storia e sacrificio

(DIRE) Roma, 25 Giu. – “Divisivo è chi nega la storia, chi vuole cancellare la cultura di un popolo, chi in nome della propria ideologia cancella simboli universali: perché le croci sulle nostre montagna sono questo, simboli religiosi per chi crede e laici per chi vuole gioire raggiunta la vetta, sono il ricordo per chi ha combattuto e perso la vita per la libertà della nostra nazione, sono un punto di riferimento per chiunque ami le montagne.

Trovo inaccettabile questa proposta, e ancora più preoccupante è il fatto che qualcuno abbia già rimosso alcune croci, pur volendole conservare in un luogo adatto: il loro spazio è sui nostri monti, che accoglieranno sempre tutti a braccia aperte senza guardare al credo o alle ideologie”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia e sindaco di Calalzo di Cadore, Luca De Carlo, commenta la posizione del CAI sulle croci in cima alle vette. (Uct/ Dire) 22:44 25-06-23