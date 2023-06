Russia. Tajani: Mosca indebolita in Ucraina, speriamo in marcia indietro

(DIRE) Roma, 25 Giu. – “E’ importante ribadire che noi non intendiamo interferire con le vicende russe e non siamo in guerra con loro ma sosteniamo l’Ucraina e lavoriamo per la pace. Qualche problema serio tuttavia c’è. Se una legione straniera si ribella e abbandona il campo di battaglia diventa più difficile per l’esercito russo restare sul campo, è chiaro che Putin è più debole nel conflitto con Kiev.

Ci auguriamo che questo spinga i russi a fare marcia indietro in Ucraina e che si possa aprire un processo di pace”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani durante la trasmissione ‘Mezz’ora in +’ su Rai 3. (Uct/ Dire) 14:50 25-06-23