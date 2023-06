Vaccino. Vaia (Spallanzani): strumento strategico, recuperare fiducia indecisi

(DIRE) Roma, 25 Giu. – “Una campagna vaccinale che ha raggiunto percentuali di vaccinazione altissime ha permesso il crollo dei tassi di mortalità e di ospedalizzazione per Covid. La diffusa immunità ibrida, frutto di vaccino e infezione naturale, ci ha consentito di uscire dalla fase acuta dell’emergenza. Eppure, la fiducia nel vaccino sembra essersi ridotta rispetto a qualche anno fa”. Lo scrive il direttore generale dell’Inmi ‘Lazzaro Spallanzani’, Francesco Vaia, in un intervento sul ‘Corriere della Sera’.

“Il tema della fiducia nei confronti della vaccinazione- sottolinea Vaia- è centrale per chiunque si occupi di prevenzione. Quello che interessa ora non è occuparci della minoranza rumorosa contraria al vaccino, ma recuperare la fiducia delle persone indecise, riaffermando, come Sabin nel ’91, che il vaccino è strumento strategico (‘Il mondo si salva con i vaccini, prevenendo le malattie’). Ancor di più oggi che disponiamo di tecnologie innovative”. (Com/Fde/Dire) 10:19 25-06-23