Guastalla (RE). In escandescenza al pronto soccorso: danni per 80mila €

Guastalla (RE), 26/06/2023

Riverso a terra per strada a Reggiolo, probabilmente a causa dell’uso smodato di bevande alcoliche, è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 e condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per le cure del caso. Giunto al nosocomio l’uomo, un cittadino pakistano, è andato inspiegabilmente in escandescenza mostrandosi aggressivo ai sanitari e distruggendo tutto ciò che si trovava davanti dalle porte del pronto soccorso, ai macchinari ospedalieri e ai vetri delle ambulanze.

Quindi l’intervento dei Carabinieri di Luzzara e Guastalla, ai quali l’uomo si è rivolto contro minacciandoli anche con un mattone, consentiva grazie anche all’utilizzo dello spray al peperoncino di aver la meglio sull’uomo che è stato quindi bloccato.

Per questi motivi con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato i Carabinieri delle stazioni di Luzzara e Guastalla hanno arrestato un cittadino pakistano 30enne abitante a Fabbrico ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

L’attività distruttrice dell’uomo ha comportato danni alla struttura sanitaria stimati in almeno 80.000 euro. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

