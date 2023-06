Il Consorzio Olio Igp di Calabria a New York con il ministro, l’assessore regionale ed il direttore dello Spallanzani per le proprietà salutistiche

Giornate importanti per il Consorzio Olio di Calabria Igp al Summer Fancy Food 2023 in corso di svolgimento a New York. Negli spazi della fiera internazionale è stata allestita una conferenza stampa per illustrare le proprietà salutistiche della dieta mediterranea e dell’Olio di Calabria Igp, insieme al professor Francesco Vaia Direttore Spallanzani, da sempre impegnato nella tutela della salute degli italiani, e all’Onorevole Marco Cerreto capogruppo FDI commissione Agricoltura Camera dei Deputati. Nel corso della giornata, nello stand allestito da Regione Calabria, il Presidente del Consorzio Massimino Magliocchi ha ricevuto la visita dell’On. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e dell’On. Gianluca Gallo, Assessore alle Politiche agricole e Sviluppo Agroalimentare Regione Calabria.

“L’olio, con particolare riferimento all’olio extravergine d’oliva calabrese, è un condimento tipico della cucina mediterranea. L’olio evo è ottenuto per pressione a freddo della polpa delle olive. Questa particolare tecnica consente di conservare tutte le proprietà nutritive alimentari – come vitamine e steroli – e tutti i preziosi principi attivi delle olive più pregiate”, hanno ribadito i protagonisti nella Grande Mela. “L’olio di oliva fa bene al cuore e alla salute in generale, per questo è consigliato generalmente nelle diete. E’ inoltre considerato fra gli alimenti più sani, genuini e gustosi”. Ma qual è la composizione chimica dell’olio extravergine d’oliva calabrese. Cosa lo rende così buono? “L’olio d’oliva (in particolare se extra vergine) ha molteplici proprietà per la salute. Innanzitutto, abbassa il colesterolo: grazie alla presenza di fitosteroli, l’olio d’oliva è in grado di regolare il livello di colesterolo LDL nel sangue aumentando la quantità di colesterolo HDL, ovvero il colesterolo considerato “buono”. Recenti studi hanno dimostrato una correlazione fra il rischio di tumore e l’olio di oliva, grazie agli acidi grassi monoinsaturi e antiossidanti come i polifenoli, contenuti nell’olio e sostanze ben note per la loro azione antitumorale. L’olio di Oliva è utile anche per prevenire la depressione, infatti secondo alcuni studi, una dieta ricca di acidi grassi insaturi contribuisce a mantenere il buon umore”, ha invece voluto far emergere il presidente Massimino Magliocchi.

Piena soddisfazione, dunque. E tanta partecipazione, così come avvenuto negli ultimi tempi, per un prodotto, l’olio, calabrese in ogni goccia.

Comunicato Stampa