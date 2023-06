Indiana Jones conquista Taormina

Folla oceanica per la prima italiana del nuovo film della serie al Teatro Antico. Annullato il Blue Carpet last minute per sovraffollamento di fan intorno alla piazza. Oggi masterclass di John Landis. In arrivo Teyana Taylor e A.V. Rockwell con il film A thousand and one

Taormina non è stata così gremita come in questi giorni, in occasione del Taormina Film Fest e la folla oceanica che si era ieri sera concentrata sulla piazza IX Aprile del Blue Carpet fin dal primo pomeriggio, non ha consentito alla fine al cast di Indiana Jones e il quadrante del destino di presenziare al photocall.

Ma Harrison Ford e gli interpreti del film si sono fatti perdonare dai migliaia di fan giunti in Sicilia da molteplici destinazioni quando, davanti alla gremitissima platea del Teatro – tutto sold out – sono apparsi con una scoppiettante sorpresa: i fuochi d’artificio intorno allo schermo che proiettava immagini di Indiana Jones davanti al mare della Sicilia, peraltro location di alcuni set.

Presenti sul palco, insieme a Ford, anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, introdotti dai co-conduttori della serata, Fabio Rovazzi ed Elvira Terranova.

Il presidente di Walt Disney Italia Daniel Frigo ha salutato sul palco i centinaia di bloggers, influencer e youtubers accorsi da ogni parte del mondo. A fare gli onori di casa il sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Ester Bonafede, il direttore artistico Beatrice Venezi e il direttore esecutivo e co-direttore artistico della manifestazione, Barrett Wissman.

Nel pomeriggio grande attesa per la masterclass di John Landis, in programma alle ore 18:00 a Casa Cuseni. Il re della commedia parlerà del suo percorso e dei film che hanno segnato la sua carriera e il suo stile: a tale proposito è in corso alla Casa del Cinema di Taormina fino al 1° luglio, una retrospettiva dei suoi film più belli e di quelli scelti da lui (titoli ed orari sul sito ufficiale)

In arrivo, sul Blue Carpet di oggi, la regista A.V. Rockwell e la star musicale Teyana Taylor, che al Teatro Antico proietteranno il film A thousand and one. Un’opera già premiata al Sundance Film Festival, che vede la Taylor nei panni di una donna libera e impenitente che rapisce il figlio di sei anni dal sistema di affidamento per recuperare il senso di una casa, identità e stabilità con le difficoltà di una metropoli, New York, in rapido cambiamento.

La regista terrà una masterclass domani, alle ore 16:00, a Casa Cuseni.

Alle 10:30 di domani, invece, in arrivo per una speciale masterclass al Palazzo dei Congressi di Taormina, Bella Thorne e i protagonisti di “Influential Shorts”: insieme a lei ci saranno i talent e influencer Adriana Lima, Khaby Lame, Eva Vik e Leaf Lieber.

Il programma delle altre proiezioni in corso durante il giorno è consultabile sul sito https://taorminafilmfestival.com/

