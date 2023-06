Michigan: sparatoria, 2 morti e 15 feriti

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti nello stato del Michigan nella città di Saginaw, due persone sono morte e altri 15 sono rimaste ferite dopo che colpi di arma da fuoco hanno colpito la gente durante una festa in strada. Attualmente nessuno si trova sotto custodia dalla polizia. Le indagini sono in corso per risalire all’artefice o agli artefici del gesto.

Molte persone erano presenti, il tutto è avvenuto durante un party promosso sui social. Molte persone dopo gli spari sono riuscite a salvarsi, scappando, o mentre altri sono rimasti feriti. Nel comunicato stilato dalla polizia, si legge che sono state utilizzate cinque armi diverse.

“Quindici persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco o sono state investite da un veicolo. Due vittime, un uomo di 19 anni e una donna di 51 anni, sono morte”(fonte: ansa.it)