Polizia ritrova 60ene smarrito in stato confusionale nelle campagne di Vasto

Il pomeriggio del 22 Giugno 2023 un ispettore del Commissariato di P.S. di Vasto, riceveva telefonicamente una richiesta di soccorso da un sessantenne quivi residente, il quale, in stato confusionale, asseriva di essersi smarrito, non riuscendo a realizzare in quale luogo di trovasse e nel contempo manifestava grave prostrazione ed intenti autolesivi.

L’ispettore rimaneva in contatto telefonico con il malcapitato e lo sollecitava a fornire più informazioni possibili in merito agli elementi dell’ambiente intorno a lui, che riuscisse a percepire visivamente. Sulla base delle informazioni carpite, i poliziotti giungevano nella zona di campagna a sud di Vasto denominata via Parco Muro delle Lame, dove, dopo lunga perlustrazione, rinvenivano il poveretto.

L’uomo veniva soccorso e accompagnato al locale Pronto Soccorso dove veniva affidato ai sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.

Il sessantenne, che risiede solo a Vasto, quel giorno non si era recato al lavoro ed aveva vagato per la città fino a smarrirsi nelle campagne. Egli era stato preso dallo sconforto in seguito a gravi problematiche familiari.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Chieti/articolo/285164995688d5c89772037370