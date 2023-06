Firenze. Kata, caccia ad estranei ex Astor: analisi a tappetto

(DIRE) Firenze, 27 Giugno – Sul caso della scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez è il momento delle analisi del DNA. In base a quanto anticipato dall’edizione fiorentina di ‘Repubblica’ gli inquirenti hanno deciso di confrontare il DNA di tutti gli occupanti dell’ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, dove il 10 Giugno scorso è sparita la bambina peruviana di cinque anni.

Un ulteriore passo nelle indagini che finora non hanno prodotto i frutti sperati, visto che di Kata non sono emersi spunti in grado di rintracciarla. Sulla notizia ambienti investigativi fanno sapere che gli accertamenti rientrano nelle normali attività investigative specifiche per le ricerche di persone scomparse, perché finalizzate semplicemente a cristallizzare la eventuale presenza di soggetti estranei agli occupanti dell’Astor rispetto ai reperti acquisiti durante i sopralluoghi.

L’albergo, occupato abusivamente da più di 100 persone, è stato sgomberato su ordine dell’autorità giudiziaria il 17 Giugno. (Cap/ Dire) 19:17 27-06-23