Reggio Calabria diviene una SportCity

La città di Reggio Calabria diviene una Sport City e si va ad aggiungere ad altre importanti realtà della penisola. I Sindaci f.f., Carmelo Versace della Città Metropolitana e Paolo Brunetti del Comune di Reggio Calabria, hanno aderito alla proposta del Presidente Nazionale della Fondazione SportCity Fabio Pagliara, unitamente al delegato Regionale Calabria, Giandomenico Stilo.

La Fondazione SportCity, organismo indipendente, apartitico, no profit ed ETS, è una risposta civica per analizzare le determinanti sociali e sportive con focus su benessere cittadino e qualità della vita.

Supportando e stimolando un cambiamento culturale nella visione dello sport italiano, attraverso pratiche di impatto e progetti sportivi in contesti urbani.

Domani i vertici della Fondazione saranno in città per porgere i saluti istituzionali alle autorità politiche e sportive della città e nel contempo presentare le linee programmatiche per il primo SportCity Day a Reggio Calabria e provincia, che si terrà il 17 Settembre 2023, in simultanea con le oltre 100 SportCity distribuite sul territorio italiano.

Sarà un’edizione davvero speciale quella dello SportCity Day in uno degli scenari più suggestivi d’Italia, Reggio Calabria e la sua Provincia. Una giornata che vedrà coinvolti tutti i maggiori promotori dello sport e gli sportivi della città, grandi e piccoli.

Tanti territori uniti per lanciare un messaggio alla nostra bella Italia per migliorare, grazie allo sport, il benessere e la qualità della vita.

Il Delegato Calabria, l’avvocato Giandomenico Stilo, ha scelto i componenti della squadra Sport City Calabria. Ad accompagnarlo nella promozione SportCity sul territorio, saranno il professore Paolo Albino in qualità di Direttore delle attività sportive e Giuseppe Praticó in qualità di Direttore Marketing e Comunicazione.

Sono tantissimi gli obiettivi ed i progetti in tema di sviluppo del benessere degli individui attraverso la sportivizzazione. La squadra Sport City Calabria è pronta!