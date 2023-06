Trasporti. Salvini: Circumvesuviana? Se serve convoco responsabili a Roma

“Lamentele quotidiane, bisogna investire quattrini”

(DIRE) Napoli, 27 Giu. – Sui disservizi che riguardano la linea Circumvesuviana, gestita dall’Eav, “le lamentele mi arrivano quotidianamente, non solo dai cittadini, ma dagli imprenditori, dai sindaci del territorio. Se servirà, convocheremo a Roma i responsabili di quest’infrastruttura”. Lo dice da Napoli il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto a margine del congresso della federazione nazionale Viabilità e Logistica dell’Ugl.

“Qua – aggiunge – ci sono da investire quattrini: chiederò alla Regione Campania modi e tempi di questo investimento. Io posso occuparmi di Alta Velocità, però il pendolare non prende il Frecciarossa, vorrebbe andare a lavorare tranquillo, e il turista vorrebbe godersi Napoli senza fermarsi ogni quarto d’ora.

Io sono un autonomista, do piena fiducia a Comuni, Province e Regioni. Se qualcosa ancora a lungo non funzionasse, come sembra, dovrò chiederne conto a Roma”. (Nac/ Dire) 12:13 27-06-23