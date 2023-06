Tropea Film Festival, Buona la Prima: Week end tra esperienze ed eventi qualità

Mobilità sostenibile, Venerdì 30 il Trenitalia Day

TROPEA (Vv) – Il (TFF), l’affascinante viaggio nel mondo del cinema, ha inaugurato ieri (lunedì 26) con successo di pubblico e di partecipazione la ricca e suggestiva settimana di eventi che porteranno nel Principato fino a domenica 2 Luglio attori, registi, scrittori e personaggi del grande schermo; intratterrà gli ospiti con dibattiti, libri, interviste e proiezioni e proporrà momenti di formazione attoriale.

In concomitanza, sono diverse le esperienze che impreziosiranno nei prossimi giorni la destinazione turistico-culturale, tra incontri dedicati alla mobilità sostenibile, all’arte con la realtà aumentata, alla musica di qualità come costante dell’offerta culturale, al coinvolgimento e alla partecipazione della comunità al governo della bellezza della città.

VENERDY 30 È IL TRENITALIA DAY. Per la promozione della mobilità sostenibile. È, questo, il tema della giornata che sarà ospitata dalle ore 10 alle or 18, in piazza Ercole, nel cuore del Principato. Promosso dalla Proloco Tropea, da Trenitalia Spa e dalla direzione Business IC – Direzione Business Regionale parteciperanno all’evento DLF Reggio Calabria, Fedaelva Viaggi, Valentour Tour Operator, Efi Travel, operatori turistici e strutture alberghiere, Savadori Navigazione.

REALTÀ VIRTUALE EXPERIENCE. VAN GOGH E SPORT ESTREMI. Immergersi a 360 gradi nei colori, nelle atmosfere delle opere di Vincent Van Gogh. Sarà possibile grazie alla tecnologia VR che regalerà al visitatore la suggestione di essere proprio dentro al quadro. Si potrà vivere l’esperienza venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio alle ore 18,30 in piazza Vittorio Veneto.

MUSICA DI QUALITÀ, NUOVI APPUNTAMENTO DI ARMONIE DI MAGNA GRAECIA. – Piano vocal Quartet è l’appuntamento previsto dalla stagione concertistica che si terrà sabato 1° luglio alle ore 21 a Palazzo Santa Chiara.

Il soprano Rosanna Leonti, il mezzosoprano Maria Motta, il baritono Giulio Riccò, accompagnati al pianoforte da Vera Pulvirenti si esibiranno sui brani Serenata di W.A.Mozart, Habanera di G. Bizet, Mi chiamano Mimì di G. Puccini, Bella siccome un angelo di G. Donizetti, Casta Diva di V. Bellini, Una voce poco fa di G. Rossini, Traviata Medley di G. Verdi, Maria Marì di E. Di Capua, Dicitencello vuje R. Falvo, Core ‘ngrato di S. Cardillo e Nessun dorma di G. Puccini.

Domenica 2 Luglio alle ore 22 a Palazzo Santa Chiara Manuel Arlia al violino e Daniele Paolillo al pianoforte, duo formatosi tra Calabria e Trentino – Alto Adige che vantano diverse esibizioni in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Giappone, eseguiranno i brani di Beethoven.

16° CONCORSO FINESTRE BALCONI VICOLI FIORITI, MARTEDÌ 4 I NOMI DEI VINCITORI. – La cerimonia di premiazione del concorso intitolato ad Anna Maria Piccioni e dedicato quest’anno ai bimbi naufragati a Cutro, si terrà alle ore 18,30 a Palazzo Santa Chiara.

I vincitori saranno sei, tre per la categoria privati e tre per le attività commerciali/ristorative/ alberghiere. Ritirerà il premio anche il vincitore della sezione fotografica, Giuseppe Morello con lo scatto Scorci di nobiltà. Durante l’evento sarà proiettato il video di Saverio Caracciolo che mostra tutti gli allestimenti floreali in gara, seguiranno la Preghiera del mare, di Khaled Hosseini, dell’attrice Noemi Di Costa e le musiche dell’Ensemble strumentale di fiati, diretto dal Maestro Vincenzo Laganà, assoluta anteprima di quella che sarà l’Orchestra di Fiati Città di Tropea.

comunicato stampa