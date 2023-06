Uno squalo mako pinna corta di due metri si è arenato vivo sulla spiaggia di Marseillan nel Mediterraneo

Questo lunedì mattina, 26 giugno, uno squalo, ancora vivo, si è ritrovato bloccato in circa 30 cm d’acqua, sul bordo della spiaggia, a Marseillan. Nonostante gli sforzi dei presenti, non è riuscito a riprendere il mare ed è morto quando sono intervenuti gli esperti dell’Area Marina Protetta Costa d’Agde

“È stato avvistato in pochissima acqua. La gente ha cercato di portarlo in mare…” , dice Renaud Dupuy de la Grandrive, il direttore dell’Area Marina Protetta della costa di Agthoise, chiamato la mattina di lunedì 26 giugno, sulla spiaggia di Marseillan, vicino al campeggio Le Beach Garden. “Ma quando siamo arrivati ​​lì, era morto.” Lo squalo viene esaminato: è uno squalo mako (o squalo mako dalla pinna corta), uno dei più veloci al mondo, “estremamente vivace e ben dotato di denti” . Era lungo 2 metri. “Era un piccolo di squalo perché gli adulti possono misurare fino a 4 metri e raggiungere dai 25 ai 30 anni. Questa specie è classificata come minacciata di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura”, continua Renaud Dupuy de la Grandrive.

“Questo squalo è pescato da professionisti e per svago, perché la sua carne e le sue popolazioni sono diminuite ovunque a causa della pesca eccessiva “, dice ancora. Questa specie rimane poco comune nel Mediterraneo. Il Direttore dell’Area Marina non ne aveva mai visto uno nel suo compartimento. “L’abbiamo rimorchiato in alto mare e l’abbiamo rilasciato, è affondato e si unirà alla catena alimentare dell’ambiente marino. Sui delfini possiamo fare analisi in un laboratorio a Montpellier, ma sugli squali è più complicato…” Di cosa soffriva lo squalo? “Non ne sappiamo nulla. Quello che è certo è che non aveva segni di pesca o colpi di elica. Potrebbe essere più una malattia, ecco perché evita di toccare gli animali in questo tipo di situazione. Rapidamente, dozzine di persone avevano circondato lo squalo mako prima di trainarlo, piuttosto sorprese. I quattro tecnici dell’Area Marina Protetta erano sul posto per sensibilizzare e fornire informazioni. Sulla costa dell’Hérault vivono principalmente le verdesche. “Sono i ‘predatori principali’, sono estremamente importanti negli ecosistemi marini e nella vita marina, dovrebbero essere lasciati in pace”.

Marseillan, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è un comune francese di 7.936 abitanti situato nel dipartimento dell’Hérault nella regione dell’Occitania con due affacci, uno sullo stagno di Thau e l’altro sul Mediterraneo. Ecco il link del vido dello squalo arenato: https://www.itemfix.com/v?t=54uttg

