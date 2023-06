Alibaba.com e Camera di Commercio di Reggio Calabria: insieme per aiutare le imprese calabresi a crescere nel mondo

Reggio Calabria, 28 Giugno 2023 – Si terrà domani presso la sede camerale l’evento “Export B2B Roadshow: gli strumenti digitali per la tua PMI” organizzato da Alibaba.com, piattaforma leader nel commercio all’ingrosso globale, in collaborazione con la Camera di Commercio di Reggio Calabria per approfondire le opportunità dell’export digitale per far crescere le imprese calabresi.

L’evento si rivolge ad imprese appartenenti a diversi settori che rappresentano realtà territoriali fortemente radicate ed espressione dell’eccellenza Made in Italy. In questa occasione verranno condivisi gli strumenti migliori per raggiungere un pubblico internazionale in modo rapido ed efficiente, oltre a condividere le proprie esperienze in termini di export su scala mondiale grazie all’utilizzo delle tecnologie della piattaforma di Alibaba.com.

Grazie agli Analytics, infatti, vengono studiati i modelli di comportamento degli acquirenti per fornire ai venditori strumenti di analisi in tempo reale e fornire approfondimenti sulle strategie aziendali e feedback sulle performance aziendali. Nell’incontro verrà inoltre approfondito il caso di Aiello, azienda fondata a Rende (Cosenza) nel 1967 da Gaetano Aiello, la cui esperienza nel commercio e la sua visione nel lungo termine gli hanno permesso di poter sviluppare un approccio verso un mercato che, ai tempi, ha affrontato con coraggio, mettendo in gioco la sua fantasia e la sua creatività, unite a una grande forza di volontà.

Nel mezzo del boom economico, Aiello ha fatto della sua passione un business, fondando una grande impresa che ha puntato tutto nel migliorare il gusto del vero caffè espresso italiano utilizzando materie prime di qualità superiore, che potesse soddisfare anche la sensibilità del cliente più esigente. “Siamo lieti di poter mostrare alle aziende presenti oggi in questa occasione come l’avvio di un processo di digitalizzazione attraverso la nostra piattaforma, in grado di coprire 40 settori e quasi 6mila categorie merceologiche, possa diventare una reale opportunità di crescita per aziende di ogni dimensione.

L’obiettivo di Alibaba.com è quello di facilitare l’e-commerce b2b fornendo gli strumenti che permettono, in particolare alle PMI, di raggiungere un pubblico a livello globale”, ha commentato Luca Curtarelli, Country Manager Italia, Spagna, Portogallo di Alibaba.com.

Secondo il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana “si tratta di una occasione unica per le imprese di divulgazione sull’utilizzo dei marketplace B2B, ma anche di confronto e approfondimento di strumenti che spesso erroneamente si crede siano riservati alle sole grandi imprese.

Le piattaforme B2B oggi sono preziosi alleati per generare contatti di business, trovare controparti commerciali ed incrementare il volume di affari, specie per le piccole imprese che costituiscono la maggior parte del nostro tessuto produttivo e sono spesso fortemente penalizzate dalla scarsa consapevolezza delle opportunità legate all’internazionalizzazione”.

Tra i vantaggi del programma Alibaba.com sono previste iniziative esclusive, quali fiere online e livestreaming. Inoltre, attraverso l’Alibaba.com Key Success Program – un servizio a valore aggiunto pensato per ogni venditore – è possibile ricevere un supporto esclusivo personalizzato per le esigenze di ogni azienda, fornito direttamente dal team italiano di Alibaba.com.