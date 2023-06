Brasile: persi il 15 % delle foreste tropicali

Le forestali tropicali pian piano stanno diminuendo in tutto il mondo, la loro distruzione è aumentata del 10 % nel 2022, rispetto al 2021.

Il Brasile ha perso il 15% delle foreste tropicali nell’ultimo anno, questo è quanto testimonia uno studio pubblicato dall’ONG Global Forest watch.

4,1 milioni di ettari sono stati spazzati via in Brasile, ossi 11 campi di calcio al minuto. La deforestazione ha prodotto 2,7 gigatonnellate di emissioni di anidride carbonica, che è simile al totale delle emissioni in un anno dell’India. Una perdita del genere fu nel 2005 (fonte: tgcom24.it).

AO