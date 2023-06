Canada: i fumi degli incendi sono arrivati in Spagna

Non solo in Nord Europa e gli Stati Uniti, i fumi degli incendi che hanno invaso il Canada, sterminando negli incendi 7.563.000 ettari, hanno raggiunto anche il sud del vecchio continente. In modo particolare sono arrivato fino alla Galizia, nella Spagna nord-occidentale. La notizia è stata confermata dal meteorologo di MeteoGalicia, Carlos Oitero, alla tv pubblica RTVE, sottolineando che “a livello superficiale non si riscontrano cambi nella qualità dell’aria”.

I fumi prodotti dagli incendi molti intensi del Canada, sono capaci di “portare il fumo fino ai livelli alti dell’atmosfera” , come spiega il meteorologo. Le correnti d’aria, conosciute come ‘jet stream’ possono “trasferire” queste nubi a migliaia di chilometri (fonte: ansa.it)