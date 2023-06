Isernia, camion si ribalta nella galleria sulla SS6: traffico in tilt

Intervento alle 07.56 di questa mattina dei Vigili del Fuoco nella galleria sulla SS 6 Casilina, nel territorio di Venafro per il ribaltamento di un mezzo pesante.

La circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni. Unico ferito l’autista del mezzo già trasportato in ospedale dal personale del 118. Traffico in tilt a causa della chiusura della galleria con percorsi alternativi individuati dall’Anas.

L’arteria congiunge il Molise con l’autostrada A1 ed è inserita anche nella rete transeuropea dei trasporti per la sua importanza strategica.. Sul posto anche Polizia Stradale, Anas e Carabinieri. La strada riaprirà al termine delle operazioni di soccorso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=86751