Messico: rapiti 14 poliziotti, dopo un blitz

Quattordici poliziotti della polizia di stato del Messico sono stati rapiti da un gruppo di uomini armati, il tutto è accaduto durante un lungo viaggio in un’autostrada nello Stato meridionale del Chiapas.

La notizia è stata resa nota dalle autorità locali. Un video condiviso online da alcuni utenti, mostra come alcuni uomini armati a volto coperto scendano da un furgone, per poi minacciare i poliziotti, le donne poliziotte sono state lasciate stare, mentre i colleghi sono stati portati via.

Il luogo del rapimento è una zona per i migranti e il traffico di droga, non è la prima volta che le forze dell’ordine messicane subiscano questi atti in quell’area (fonte: rainews.it).

