Reggio Calabria, Asd Stardust riempie Piazza Leopoldo Trieste con il saggio di fine anno

Presente il Consigliere Comunale Mario Cardia che esprime grande soddisfazione complimentandosi con tutti coloro che hanno collaborato al successo dell’iniziativa

Piazza Leopoldo Trieste gremita come non mai per l’evento della Asd Stardust di Antonella Bramato, arrivano le congratulazioni del Consigliere Comunale Mario Cardia presente all’evento di fine anno

“Una serata magica, piena di sorprese, una festa per salutare e celebrare un anno ricco di successi per Antonella Bramato e tutto il suo staff” dichiara il Consigliere Comunale che continua poi:

“Esprimo grande soddisfazione per questi traguardi raggiunti, per il luogo scelto che valorizza come merita un rione che ha bisogno di eventi di qualità come questi, rivolgo poi un plauso particolare e strameritato a tutto lo staff tecnico della Asd Stardust ed in particolar modo alla Presidente Antonella Bramato, ricordando un’annata entusiasmante culminata con il grande successo di pubblico e spettacolo nel saggio di giorno 26 giugno nella splendida cornice di Piazza Leopoldo Trieste”.

Comunicato Stampa