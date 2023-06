Sanità. Schillaci: Carenza infermieri problema anche europeo ed extra UE

“Tento rimedio con reclutamento straordinario da altri paesi”

(DIRE) Roma, 28 Giu. – “Riguardo alla carenza del personale infermieristico, il problema non è solo nazionale, ma assume carattere europeo ed extraeuropeo, e per tale ulteriore criticità, che ho ereditato dal passato, sto tentando di porre rimedio, anche ricorrendo a misure di reclutamento straordinario”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo oggi al question time alla Camera in merito alle iniziative volte a garantire un Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico e ad ovviare alla carenza di medici e infermieri.

“Faccio presente che, con l’obiettivo di potenziare gli organici delle strutture del Servizio sanitario nazionale, e pertanto di migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti- ha proseguito Schillaci – nelle more del completamento della formazione da parte dei professionisti sanitari del percorso formativo previsto, con particolare riguardo agli infermieri, ribadisco che sono in corso iniziative volte ad attrarre anche professionisti di altri Paesi, con una formazione assimilabile a quella del personale italiano”. (Cds/ Dire) 17:24 28-06-23