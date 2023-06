Torino: Rubano in un asilo comunale e nascondo la refurtiva in un bidone

Arrestato dalla Polizia di Stato

Le Volanti dell’UPGSP hanno tratto in arresto due uomini di 41 e 51 anni perché gravemente indiziati di furto pluriaggravato. Trascorsa ormai l’1:30 di notte gli operatori di Volante, in servizio di controllo del territorio, hanno notato due soggetti già noti trascinare sul marciapiede un contenitore della nettezza urbana, accelerando il passo alla loro vista.

Gli operatori, insospettiti, hanno dunque proceduto a un controllo dei due uomini, i quali han cercato di far credere che all’interno del bidone vi siano generi alimentari donati dalla Caritas, senonché si rivela sufficiente una superficiale occhiata al contenuto del bidone per capire che si tratta di un maldestro tentativo di eludere i sospetti.

Nel bidone infatti vi sono, oltre agli alimenti, anche articoli di dubbia provenienza, quali piccoli elettrodomestici da cucina. A seguito di perquisizione vengono rinvenuti all’interno dello zaino del quarantunenne attrezzi utili allo scasso, uno scalpello appuntito in acciaio, un cacciavite di grosse dimensioni, oltre ad uno spremiagrumi professionale di cui non è in grado di giustificare il possesso.

Successivi accertamenti consentono ai poliziotti di risalire al luogo dal quale i beni erano stati asportati: un asilo comunale in via Scotellaro presentava, infatti, la porta di ingresso dalla scala antincendio forzata, ed è proprio da lì che i malintenzionati avrebbero avuto accesso al locale cucina, per poi sottrarre gli oggetti e gli alimenti, per un valore di circa 1000 euro, e trasportarli via con il bidone della spazzatura.

Il maltolto è stato quindi immediatamente riconsegnato alla struttura prima che i responsabili della stessa potessero rendersi conto di aver subito un furto.

I due italiani, entrambi già gravati della misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore e uno colpito anche dal divieto di dimora nel Comune di Torino, sono stati tratti in arresto per furto pluriaggravato in concorso. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.