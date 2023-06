Tunisia, rinviata visita di Varhelyi per memorandum

21:20 – Oliver Varhelyi, commissario Uer per l’allargamento, doveva far visita in Tunisia per la firma del memorandum d’intesa sulla migrazione, ma i negoziati sono stati rinviati.

La commissione europea ha reso noto che vi sono discussioni in corso, al momento definite “costruttive“. Le trattative sono state rinviate a lunedì a causa della coincidenza con “la festa del sacrificio“, festa musulmana tenutasi nella giornata di ieri 27 Giugno. Un portavoce del commissario ha riferito che “l’obiettivo è arrivare all’accordo lunedì, dopo il vertice Ue“. (Fonte ANSA)