Vercelli. Sottrae un accendino in oro ed un’ingente quantità di denaro dalla cassaforte di un hotel

La Polizia di Stato lo arresta per furto in abitazione pluriaggravato

Viene arrestato per furto in abitazione pluriaggravato dopo aver sottratto dalla cassaforte dell’hotel nel quale alloggiava un accendino in oro e 645 euro in contanti. È accaduto di notte, nei giorni scorsi.

Un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vercelli è intervenuto presso una struttura ricettiva del centro cittadino per la segnalazione di un giovane sorpreso dal portiere notturno a rovistare nella cassaforte ubicata in un armadio posizionato negli uffici adiacenti la reception.

Subito la chiamata in Sala Operativa ed acquisita la descrizione del presunto autore del reato, gli Operatori tempestivamente e senza esitazione alcuna si sono recati nella stanza nella quale il giovane albergava ove è stato rinvenuto il bottino sottratto qualche minuto prima.

Il soggetto, già pregiudicato per delitti contro il patrimonio, veniva condotto presso gli Uffici della Questura per la stesura degli atti di rito e veniva tratto in arresto.

Il giovane, gravemente indiziato, veniva messo a disposizione dell’A.G. competente e, al termine del rito direttissimo, veniva rimesso in libertà e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

