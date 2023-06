BCE. Cattaneo (FI): sua politica monetaria penalizza famiglie e imprese

(DIRE) Roma, 29 Giu. – “La Presidente Lagarde sta seguendo una politica monetaria che penalizza tantissimo il nostro Paese, le sue famiglie e le sue imprese, con il rischio di mandarci presto in recessione, come già sta accadendo in Germania del resto.

Il tutto mentre abbiamo anche numerosi indicatori economici positivi, come dimostrano i dati dell’ultimo DEF, extra risorse dovute alla crescita che ci hanno consentito di diminuire il cuneo fiscale nei mesi scorsi ad esempio.

Con la politica della BCE questo percorso rischia di fermarsi”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Vice Coordinatore Nazionale del partito di Silvio Berlusconi, intervenendo su La7 nella trasmissione “L’aria che tira”. (Com/Fla/ Dire) 17:43 29-06-23