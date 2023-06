Brescia. Rito direttissimo nei confronti di 2 uomini tratti in arresto in flagranza di reato

Comando Provinciale di Brescia – Brescia, 29/06/2023 15:37

Nella mattinata odierna si è celebrato il rito direttissimo nei confronti di due uomini tratti in arresto in flagranza di reato nella serata di ieri dai militari del NORM della Compagnia di Brescia. In particolare i militari, a seguito di un apposito servizio di osservazione e pedinamento nel territorio di Erbusco, Passirano e Cazzago San Martino, notavano i predetti occultare tra la vegetazione dei barattoli in plastica, successivamente rinvenuti, contenenti 19 involucri in cellophane di sostanza stupefacente del tipo cocaina, posta sotto sequestro.

I soggetti, dopo essere stati sorpresi e fermati dagli operanti nel cedere 1 dose di sostanza stupefacente ad una acquirente – successivamente identificata e segnalata alla Prefettura di Brescia – venivano sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di un’ulteriore dose di sostanza stupefacente di tipo cocaina e di euro 700,00 in contanti. La successiva perquisizione domiciliare permetteva il rinvenimento di ulteriori 50 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

