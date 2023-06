DL Lavoro. Lupi (NM): Tutela deboli e favorisce occupazione

(DIRE) Roma, 29 Giu. – “Il governo ha già fatto molto per il lavoro ed i risultati si vedono: secondo l’Istat il primo trimestre 2023 ha proseguito l’aumento tendenziale dell’occupazione e l’incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 è di 513 mila occupati e di 104 mila unità rispetto al trimestre precedente. Dati importanti che, però, non devono distrarci da uno scenario reso più impegnativo dall’inflazione e dalla politica monetaria della BCE.

Il nostro impegno sul tema del lavoro è partito da lontano e si basa su due principi cardine: la dignità del lavoro e la conciliazione tra lavoro e famiglia. Anche grazie a noi è stata ridotta la tassazione sui premi di produttività fino a 3.000 euro dal 10 al 5% e aumentata la retribuzione di un mese del congedo parentale dal 30 all’80% dello stipendio.

Oggi, con questo decreto, che avrà il nostro voto favorevole, faremo un altro passo avanti e introdurremo misure importanti come l’assegno di inclusione, che prevede concrete possibilità di occupazione per i percettori grazie alle agevolazioni previste per la loro assunzione, che si estendono anche ai giovani, come i benefit per i lavoratori con figli a carico a una maggiore tutela delle categorie più fragili, come le misure per la formazione in sicurezza.

Resta ancora da fare, sulla detassazione degli aumenti retributivi, sull’aumento della retribuzione dei congedi parentali dal 30% al 67% dello stipendio per gli altri mesi, oltre l’aumento di un mese dal 30 all’80% già disposto in legge di bilancio. Dobbiamo, infine, semplificare la burocrazia e ridurre gli adempimenti amministrativi: come ripetuto in passato, ogni anno la burocrazia costa alle aziende circa 127 miliardi, il 7% del Pil”. Lo ha detto intervenendo in Aula il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. (Com/Fla/ Dire) 17:13 29-06-23