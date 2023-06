Energia. Bollette luce, risparmio fino a 500 euro nel 2023

(DIRE) Roma, 29 Giu. – Dopo il calo consistente del secondo trimestre 2023, le tariffe dell’energia elettrica nel mercato tutelato restano stabili anche per il terzo trimestre dell’anno; secondo l’analisi di Facile.it, se i prezzi rimarranno su questi livelli fino a fine anno, nel secondo semestre 2023 la spesa media sarà pari a circa 320 euro, vale a dire il 38% in meno rispetto al primo semestre, con una bolletta annuale che arriverà a toccare gli 840 euro.

Nonostante i prezzi non siano ulteriormente calati, i valori restano fortunatamente lontani dai massimi registrati lo scorso anno; con queste condizioni, gli italiani quest’anno potrebbero risparmiare quasi 500 euro rispetto allo scorso anno.

Sul fronte del gas, invece, secondo le stime di Facile.it, a giugno le tariffe del mercato tutelato dovrebbero calare lievemente, intorno al 3%, rispetto a quelle di maggio; considerando un mese standard di consumi per una famiglia tipo, la bolletta costerebbe circa 104 euro, con un risparmio appena di 3 euro.

“La fine del mercato tutelato si sta avvicinando ed entro sei mesi gli italiani con un contratto di fornitura in regime di tutela dovranno passare al mercato libero- spiegano gli esperti di Facile.it- Il consiglio per tutti coloro che dovranno affrontare questo passaggio è di non ridursi all’ultimo, ma approfittare del tempo rimanente per scegliere con attenzione il nuovo fornitore. Le società sono tantissime e non tutte offrono prezzi competitivi; per evitare brutte sorprese meglio valutare con calma e, se necessario, farsi aiutare da un consulente”.

