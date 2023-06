F1. Nessuno scommette più sulla Ferrari: Leclerc vincente in Austria a 21

(DIRE) Roma, 29 Giu. – Un campionato mondiale senza storia, che ha visto la Red Bull dominare e vincere ogni Gran Premio finora disputato. Non dovrebbe cambiare il registro neanche in Austria, nella gara di casa in programma domenica 2 luglio al Red Bull Ring di Spielberg. Per gli esperti di William Hill in quota comanda il solito Max Verstappen, a 1,30, seguito dal sempreverde Fernando Alonso a 8,50. Sale a 9 l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez, seguito da Lewis Hamilton, fissato a 13, ancora a caccia di un successo che manca addirittura dal 2021. Spera in un risveglio la Ferrari, che con Charles Leclerc vinse l’ultimo appuntamento austriaco: il bis del monegasco è dato a 21 mentre il colpo di Carlos Sainz è visto a 29.

Sabato pomeriggio ci sarà nuovamente spazio per la Sprint Race, vinta da Verstappen nell'edizione 2022, con l'olandese ancora strafavorito su William Hill a 1,44 sempre su Fernando Alonso proposto a 8,50 con Leclerc terzo in lavagna a quota 9. Il numero uno della Rossa, tra i migliori del Circus nel giro secco, scala al secondo posto, a quota 5,50, per la pole position nelle qualifiche del venerdì, sempre alle spalle di Max Verstappen offerto a 1,44. Per quanto riguarda invece la coda della classifica, è Logan Sargeant della Williams il favorito per chiudere all'ultimo posto in classifica, a 2,75, con la scuderia britannica vista a 6 su William Hill come primo costruttore a ritirarsi, davanti all'Alpha Tauri, leggermente distante a 6,50 volte la posta.