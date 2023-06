Minatori in protesta occupano 2 pozzi nella miniera di Silius

13:30 – Sono stati occupati dai lavoratori due pozzi a Gennas Tres Monti nella miniera di Silius, sita a circa 50 chilometri dal Capoluogo sardo. Si tratta di una miniera dalla quale si estraggono soprattutto fluorite e quarzo.

La protesta degli occupanti secondo quanto riferisce la CGIL è legata principalmente: “assenza di certezze sul futuro in vista della ripartenza dell’attività estrattiva assegnata dalla Regione attraverso una concessione pubblica a una società privata dal primo Luglio” (cit. TGCom24). I lavoratori attualmente sarebbero fermi in un galleria alla profondità di 600 metri e sarebbero decisi a rimanervi sin quando non riceveranno certezze relativamente alle proprie rivendicazioni. (foto di repertorio)

Federica Romeo