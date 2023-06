Miss Italia Calabria ha incoronato la reginetta della prima tappa: Francesca Comandè

Grande partecipazione, lunghi applausi e tanto entusiasmo per la prima tappa di Miss Italia Calabria, a Santo Stefano di Rogliano presso il ristorante “Il cacciatore”, che ha incoronato la sua prima reginetta di bellezza: Francesca Comandè. Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Rocchetta Bellezza è stata la seconda classificata Gessica Vanzillotta. Miss Framesi è la terza classificata Melissa Minervini. La quarta classificata Giulia Ongia, la quinta classificata Ilaria Aquilino, sesta classificata Daria Szafranska.

La nuova stagione di Miss Italia Calabria, curata con passione e dedizione dagli esclusivisti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli fashion agency, nelle prossime tappe riserverà al pubblico e alle aspiranti miss tantissime sorprese. La prima serata è stata ricca di novità, impreziosita da momenti di spettacolo che hanno raccontato la storia della kermesse italiana più amata e longeva di sempre, dal 1939 ai giorni nostri, con la direzione artistica di Linda Suriano e la collaborazione di Francesca Marchese e Carola Cesario. Il corpo di ballo è stato coordinato da Lia Molinaro. Durante la serata, il pubblico ha potuto apprezzare la voce della giovanissima cantante Pia Ilaria Gencarelli.

Miss Italia Calabria non celebra solo la bellezza ed il talento delle candidate e degli ospiti che hanno l’opportunità di esibirsi in ogni serata, ma punta alla valorizzazione e alla promozione del territorio e, da quest’anno, anche dei dialetti. Il pittoresco paese di Santo Stefano di Rogliano che ha ospitato la manifestazione, incastonato nella parte terminale del valico di Piano Lago, è un luogo assolutamente unico che collega in modo suggestivo Valle del Crati e Valle del Savuto. Un capolavoro naturale, caratterizzato da una forma geografica inconfondibile: una clessidra. Un sottile istmo, lungo soltanto poche decine di metri, collega con eleganza due aree di rara bellezza, quella pianeggiante e quella montagnosa. Grazie a questa posizione geografica privilegiata, chi si trova a Santo Stefano può godere di uno straordinario panorama, che abbraccia con lo sguardo la maestosità della catena montuosa del Pollino fino ad arrivare all’incantevole Appennino tirrenico.

Il sindaco di Santo Stefano di Rogliano Lucia Nicoletti ha evidenziato che ospitare una kermesse di portata nazionale come Miss Italia Calabria «è uno degli obiettivi che ogni comunità vorrebbe avere. Sono entusiasta ed emozionata. Non smetterò mai di ringraziare la Carli fashion agency per aver deciso di organizzare la prima serata nella mia amata città. Da primo cittadino, per giunta donna, ci tengo a sottolineare orgogliosamente che Santo Stefano di Rogliano ha ospitato la kermesse più bella che l’Italia ha. È il primo evento della nostra stagione estiva. Non potevamo iniziare nel modo migliore! Auguro a tutte le partecipanti di realizzare i loro sogni».

Francesco Granata, titolare del ristorante “Il cacciatore” che ha ospitato la prima tappa di Miss Italia Calabria, ha dichiarato che «per noi è motivo di orgoglio. Insieme a Carmelo e Linda siamo riusciti ad organizzare questa serata. Abbiamo ideato una cena spettacolo. Un evento particolare a cui tenevamo molto. Ringrazio tutto lo staff. Ho conosciuto persone splendide. Portiamo lontano l’orgoglio calabrese. Le nostre ragazze sono le più belle d’Italia».

Miss “Il cacciatore”, Francesca Comandè, con immensa gioia ha confessato che: «Miss Italia rappresenta un sogno per molte ragazze. Aver ricevuto questa fascia per me è un grande onore. Sinceramente, non mi sarei mai aspettata di arrivare prima o comunque di conquistare una fascia. Sono molto emozionata e veramente grata. Spero di continuare questo percorso di Miss Italia».

A proclamare la vincitrice della prima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Lucia Nicoletti (sindaco di Santo Stefano di Rogliano), Santo Orrico (assessore di Santo Stefano di Rogliano), Ferdinando Isabella (direttore editoriale di Cosenza Post), Mariella Chiappetta (dirigente scolastico), Martina Cundari (studentessa), Roberto Perri (commerciante), Erika Liuzzi (Piano B eventi e produzioni), Valentina Zinno (in rappresentanza della gioielleria Scintille per Miluna), Carola Cesario (autrice), Antonio Pugliatti (rete vendita Framesi).

Carmelo Ambrogio e Linda Suriano, esclusivisti Miss Italia Calabria, hanno dichiarato che: «Organizzare quasi 40 serate non è semplice. Chiediamo a tutti grande collaborazione. Ringraziamo i genitori che fanno tanti sacrifici e percorrono molti chilometri, le aspiranti miss che hanno deciso di mettersi in gioco. Miss Italia può essere un trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo, ma anche una bella esperienza di vita. Un’esperienza che può forgiare il carattere e favorire la nascita di nuove amicizie. Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che ripone in noi da nove anni e tutto staff nazionale. Ringraziamo la nostra grande squadra di Miss Italia Calabria. Ringraziamo lo staff de “Il cacciatore” per averci ospitato, l’amministrazione comunale e tutti i giurati. Quest’anno, ci saranno tante sorprese».

