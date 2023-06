Roma. Papa: un augurio speciale ai romani nella festa santi patroni

(DIRE) Roma, 29 Giu. – “Rivolgo un caloroso saluto e un augurio speciale ai romani nella festa dei Santi patroni Pietro e Paolo”. Lo dice papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. “Ringrazio la pro loco di Roma- aggiunge- che per l’occasione ha organizzato l’infiorata storica, realizzata da maestri infioratori di varie pro loco dell’Italia. Ne sto guardando qualcuna da qui. Sono stati allestiti dei bellissimi tappeti floreali ispirati alla pace”.

“Non stancarsi per favore di pregare per la pace, specialmente per il popolo ucraino che è ogni giorno nel mio cuore”. (Vid/ Dire) 12:14 29-06-23